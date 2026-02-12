Podcast
Deportes

Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno

La mexicana Regina Martínez se convirtió en la primera representante del país en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno

Regina Martínez escribió su nombre en la historia del deporte mexicano al convertirse en la primera atleta del país en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La capitalina tomó la salida en la prueba de 10 kilómetros por intervalos en el Tesero Cross-Country Skiing Stadium, dentro de Milano-Cortina 2026, donde finalizó en la posición 108 con un tiempo de 34:05.4.

Un resultado que va más allá del lugar

Aunque cerró la clasificación, su participación marcó un precedente para México en una disciplina con poca tradición en el país.

Martínez cruzó la meta con visible emoción y recibió el reconocimiento de otras competidoras.

Al terminar la prueba, abrazó a la brasileña Bruna Moura y fue felicitada por las medallistas de la jornada: las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, además de la estadounidense Jessie Diggins.

Dominio sueco en la prueba

La competencia fue dominada por Suecia. Frida Karlsson se colgó la medalla de oro con un tiempo de 22:49.2, seguida por su compatriota Ebba Andersson, quien registró 23:35.8 para quedarse con la plata.

El podio lo completó Jessie Diggins. La estadounidense marcó 23:38.9 y aseguró el bronce tras una cerrada disputa con Andersson.

 


