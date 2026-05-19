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Coahuila

Investigan presunta desaparición de 300 mil pesos para graduación

Padres de familia de una secundaria en Saltillo solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades

  • 19
  • Mayo
    2026

La comunidad estudiantil y padres de familia de la escuela secundaria General Andrés S. Viesca atraviesan momentos de incertidumbre luego de que el tesorero de la mesa directiva, identificado como Roberto Carlos, dejara de tener contacto con los tutores, pese a que tenía bajo su resguardo una importante suma económica destinada a las actividades de graduación de los alumnos de tercer grado.

Según versiones de los propios padres, durante el ciclo escolar se logró reunir más de 300 mil pesos mediante distintas aportaciones y actividades organizadas para solventar los gastos de la ceremonia de clausura, festejos y convivencias de fin de cursos.

Sin embargo, en los últimos días el encargado de administrar el dinero dejó de asistir a reuniones y no ha ofrecido información sobre el destino de los recursos, situación que generó inconformidad y preocupación entre las familias afectadas.

Ante este escenario, los padres solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. 

De manera extraoficial, trascendió que ya se realizan labores de búsqueda e investigación para localizar al integrante de la mesa directiva y conocer qué sucedió con el dinero destinado al cierre de generación de los estudiantes.


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