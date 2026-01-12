Liberan a empresario ligado a Préstamo Feliz tras audiencia

La situación legal y financiera de la Sofom regiomontana Préstamo Feliz sumó un nuevo capítulo tras la detención y posterior liberación de Fernando García Sada, figura vinculada a la firma.

El operativo, derivado de una serie de demandas mercantiles y acusaciones de fraude, pone nuevamente bajo el escrutinio público a la empresa con sede en San Pedro Garza García.

La aprehensión de García Sada se registró durante la madrugada del pasado 3 de enero, alrededor de las 5:00 horas, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el empresario fue interceptado sobre el Boulevard Aeropuerto y trasladado de inmediato al Centro de Reinserción Social de Apodaca.

Sin embargo, la estancia en el penal fue breve. Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso penal, ordenando su libertad inmediata sin la imposición de medidas cautelares.

En el Registro Nacional de Detenciones se describió que el empresario vestía ropa deportiva de color oscuro y tenis blancos, además de señalarse algunas de sus características físicas.

Horas más tarde, el detenido fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial.

Durante dicha diligencia, la autoridad jurisdiccional determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso penal, por lo que se ordenó su liberación inmediata.

En contraste, trascendió que un segundo implicado relacionado con los mismos hechos fue detenido en días recientes y, a diferencia de García Sada, sí fue vinculado a proceso, permaneciendo actualmente bajo la medida de prisión preventiva.

El origen de conflicto

El trasfondo de este proceso judicial se remonta a mayo del año pasado, cuando dos fondos de inversión internacionales promovieron una demanda de concurso mercantil contra la financiera.

El Horizonte en mayo del 2025 publicó que se estima que el monto del fraude es en millones de dólares, sin tener una cantidad exacta de afectados.

Los acreedores denuncian que Préstamo Feliz, fundada en 2016 por Eduardo García Alanís (padre de Fernando García Sada), captó recursos significativos para su operación de créditos de nómina, pero ha incumplido sistemáticamente con la devolución del capital y el pago de rendimientos. Se estima que el boquete financiero asciende a cientos de millones de pesos.

Préstamo Feliz se consolidó en el mercado regio mediante el otorgamiento de créditos con cobro domiciliado a cuentas de nómina. No obstante, la interrupción en el flujo de pagos hacia los inversionistas que financiaron estas operaciones detonó una batalla legal que hoy mantiene a los directivos en la mira de las autoridades.

Aunque García Sada recuperó su libertad, las investigaciones por presuntas irregularidades financieras continúan abiertas.

Comentarios