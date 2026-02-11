Podcast
IMG_8121_28cf60fea7
Coahuila

Liberan primaria tras protesta por presunto fraude

Madres reabrieron la primaria Luis Donaldo Colosio en Ramos Arizpe tras acuerdos para investigar un presunto desfalco de 80 mil pesos atribuido a la tesorera

  • 11
  • Febrero
    2026

Tras dos días de protesta, madres de familia liberaron la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, en Ramos Arizpe, luego de alcanzar acuerdos preliminares para dar seguimiento a un presunto fraude de aproximadamente 80 mil pesos, atribuido a Mariana N, tesorera de la mesa directiva del plantel.

La toma de la escuela afectó a más de 400 alumnos, distribuidos en 12 grupos, quienes no tuvieron clases durante el periodo de manifestación.  

A partir de este jueves, las actividades académicas se reanudarán de manera regular, de acuerdo con lo establecido en la reunión entre padres de familia y autoridades educativas.

El jefe del Sector Rural 3 de la Secretaría de Educación, Anastasio Gauna Garza, informó que los padres aceptaron permitir el regreso a clases mientras el caso sigue su curso por las vías legales correspondientes, con el objetivo de no prolongar la afectación al proceso educativo de los menores.

IMG_8118.jpeg

Durante el encuentro participaron integrantes de la mesa directiva escolar, vocales, representantes de la Asociación Estatal de Padres de Familia, directivos del plantel y supervisores escolares.  

Como parte de los acuerdos, se determinó que la tesorera señalada será citada en un plazo de ocho días para que rinda cuentas sobre el manejo de los recursos.

Madres de familia indicaron que el monto señalado inicialmente ronda los 80 mil pesos, aunque no se descarta que la cantidad sea mayor, ya que los ingresos se recibieron en efectivo y no existía una cuenta bancaria formal. 

Para esclarecer el monto real, se realizará una revisión de talones y comprobantes de pago entregados por los padres de familia.

En caso de que Mariana N no atienda los citatorios que serán emitidos por la asociación de padres y las autoridades educativas, se contempla proceder legalmente ante el Ministerio Público, decisión que dependerá del resultado de los citatorios y de la disposición para aclarar o reintegrar los recursos.

IMG_8117.jpeg

Respecto a los dos días de clases perdidos, autoridades educativas señalaron que se evaluará, junto con los docentes y padres de familia, la aplicación de actividades académicas adicionales para recuperar contenidos, aunque reconocieron que parte del aprendizaje pudo verse afectado.

Las madres de familia afirmaron que la liberación del plantel no significa el cierre del caso, sino una medida para priorizar la educación de los alumnos mientras se da seguimiento legal al presunto desfalco y se definen responsabilidades.

De acuerdo con Ana Karen Alfaro Morales, Alejandra Zapata y Anadely Hernández, madres de familia del plantel, la decisión de reabrir la escuela se tomó de manera consensuada para evitar mayores afectaciones a los estudiantes, sin desistir del seguimiento administrativo y legal del caso ante las instancias correspondientes.


