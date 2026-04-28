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Coahuila

Liberan taponamiento en colector oriente en Ramos Arizpe

Autoridades indicaron que este tipo de obstrucciones son provocadas principalmente por la disposición indebida de basura en alcantarillas

  • 28
  • Abril
    2026

Tras varios días de obras, personal de EMAS concluirá este próximo sábado los trabajos para la liberación de un taponamiento en el colector oriente del sistema de drenaje sanitario, donde fueron encontrados diversos objetos como llantas, una carriola, malla ciclónica, alfombras y basura, informó el director del organismo, Nicanor Aguirre.

El funcionario explicó que el problema se registró en una línea principal de más de un metro de diámetro que conduce aguas residuales desde sectores como Manantiales, Haciendas y otras colonias del oriente, atravesando vialidades como el bulevar Díaz Ordaz y la Alameda, hasta llegar a la planta tratadora ubicada en el poniente.

Para ubicar el punto exacto del bloqueo, detalló que fue necesario realizar sondeos en distintos tramos del colector, lo que retrasó las maniobras. Una vez localizado, se procedió a retirar los desechos acumulados que impedían el flujo normal del drenaje.

Aguirre señaló que la intervención quedó concluida el sábado y posteriormente se realizaron trabajos de reposición de carpeta en la zona intervenida, con lo que el sistema volvió a operar con normalidad.

Indicó que, aunque no se cuenta aún con el monto total de la inversión, se trató de una obra de atención rápida, cuya principal complicación fue la localización del taponamiento.

El director de EMAS advirtió que este tipo de obstrucciones son provocadas principalmente por la disposición indebida de basura en alcantarillas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar desechos en el drenaje, especialmente ante la cercanía de la temporada de lluvias.

Asimismo, destacó que el organismo mantiene labores preventivas de mantenimiento en colectores tanto del oriente como del poniente del municipio, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y fallas en la red sanitaria.


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