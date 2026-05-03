Llaman a mantener cercos epidemiológicos con enfermedades

Con apenas 69 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, Coahuila no es un foco rojo en temas de epidemiología, sin embargo, la recomendación es no bajar la guardia y mantener la responsabilidad social de complementar les esquemas de vacunación, afirmó la diputada local Beatriz Fraustro Dávila.

“El exhorto que se hizo en el tema del sarampión era más un tema de conciencia social. Porque Coahuila tiene todas las vacunas, tiene la suficiencia ahorita en el tema de las cartillas de vacunación completas, y lo que se pidió fue una sensibilización de la ciudadanía para que se vacunen los niños”.

Dijo que este exhorto busca que se eviten este tipo de contagios, pues las vacunas están disponibles para quienes requieren completar sus esquemas, y la gente también debe colaborar para cumplir con ese objetivo.

“Vayan a los módulos, vayan a los centros, la Secretaría de Salud está haciendo un esfuerzo increíble, está yendo a cada una de las escuelas donde se los permiten, estamos viendo un calor muy fuerte y esto puede detonas muchas enfermedades”.

En el escenario nacional, Jalisco acumula más de 5 mil 800 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, mientras que Coahuila es una de las entidades menor incidencia en contagios por esta enfermedad.

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