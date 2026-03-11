Podcast
Llaman a recoger credenciales del INE antes del 31 de marzo

Durante el mes de marzo y hasta el próximo 31, los módulos del INE estarán entregando credenciales que fueron solicitadas en reposición.

  • 11
  • Marzo
    2026

Autoridades electorales hicieron un llamado a la ciudadanía para que no deje sus trámites para el último momento y acuda con anticipación a recoger su credencial para votar en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de evitar largas filas en los últimos días del plazo.

Esto incluye documentos que se encontraban dañados, extraviados o que ya habían vencido y para los cuales previamente se realizó el trámite correspondiente.

Las autoridades reiteraron que el 31 de marzo es la fecha límite para la entrega de estas credenciales, por lo que invitaron a las personas que realizaron su solicitud a acudir a recogerla lo antes posible y así evitar contratiempos o aglomeraciones conforme se acerque el cierre del periodo.


