Registran mayor afluencia en terminales de autobuses en Saltillo

La temporada de Semana Santa ha generado un incremento significativo en el número de pasajeros que transitan por las centrales de autobuses en Saltillo. Desde el inicio del periodo vacacional, se ha intensificado la actividad en las terminales, con un flujo constante de personas que parten hacia distintos destinos o regresan a la ciudad.

Frente a este panorama, se recomienda a los viajeros tomar precauciones para evitar contratiempos.

Entre las medidas más importantes destacan adquirir boletos con anticipación, preferentemente en línea, así como presentarse con tiempo suficiente antes de la salida programada de los autobuses.

Además de la terminal principal, el aumento en la demanda también se ha hecho evidente en paradas alternas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, como el periférico Luis Echeverría, el bulevar Venustiano Carranza y Ramos Arizpe.

Autoridades llaman a planificar los viajes con organización para garantizar traslados más ágiles y seguros durante este periodo vacacional.

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