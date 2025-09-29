Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_29_T163227_906_5a3c513787
Coahuila

Lleva Alberto Hurtado beneficios a más de 100 mil saltillenses

Los programas de apoyo social como el mercadito sobre ruedas y el camión de la salud del diputado, han llegado a beneficiar a más de 100 mil saltillense

  • 29
  • Septiembre
    2025

Los programas de apoyo social como el mercadito sobre ruedas y el camión de la salud del diputado Alberto Hurtado Vera, han llegado a beneficiar a más de 100 mil saltillenses desde su puesta en marcha el año pasado.

“No hay sábado que no nos pongamos, y desde hace dos meses y medio tenemos tres mercados por semana, y vamos a implementar un cuarto para estar ya cada semana aquí en los ejidos”, dijo Hurtado Vera respecto al mercadito sobre ruedas.

El pasado fin de semana llevó al ejido Aguanueva, al sur de Saltillo este programa, que oferta productos de la canasta básica a precios muy accesibles para la población, además de que con el camión de la salud se brindan consultas y se otorga medicamento gratuito a quien así lo necesita.

El legislador local señaló que el programa del camión de la salud inició en febrero del año pasado, y a través de éste se ha beneficiado a cerca de 40 mil personas. El programa del mercado sobre ruedas, que inició en julio del año pasado, ha beneficiado a otros 70 mil saltillenses de la zona urbana y ejidal.

Además de estos programas, el diputado ha puesto en marcha los dormitorios comunitarios, ubicados a un costado del Hospital General de Saltillo, y que brinda albergue a los familiares de pacientes que están internados en hospitales de esa zona, y el programa de agua segura, que ofrece tinacos a bajo costo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_22_at_12_12_20_AM_ada98ff420
Nuevos solicitantes pagaran $100,000 dólares por visa H-1B
Travel2learn_24e29ae169
Casa Blanca hace aclaración sobre tasa a visa H-1B tras confusión
Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_58_37_PM_0392577012
Buscará Samuel García incrementar ayuda para la Cruz Roja
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
c3501d4e_968f_40f6_9312_1064b0c776fe_1186ce1bf4
Supervisan centro infantil por posibles riesgos en instalaciones
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T142648_232_26b561f0ae
Prohíben venta de energéticas a menores en México
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×