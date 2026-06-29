Mantiene Javier Díaz abierta posibilidad de reelegirse

Reconoció que, si cuenta con el respaldo del gobernador y las condiciones políticas lo permiten, estaría preparado para participar en el proceso de reelección.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que será respetuoso de los tiempos políticos y que, por ahora, su prioridad es cumplir con la responsabilidad que le fue encomendada al frente del Ayuntamiento. Señaló que cualquier decisión sobre una eventual candidatura a la reelección deberá darse en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, privilegiando el trabajo en equipo y el futuro de Saltillo por encima de cualquier proyecto político personal.



Luego de sostener una reunión con el mandatario estatal el pasado fin de semana y tras conocerse diversas encuestas que lo colocan entre los perfiles con mayores posibilidades para buscar un nuevo periodo al frente del municipio, Díaz González dejó en claro que mantiene su atención enfocada en la administración.

No obstante, reconoció que, si cuenta con el respaldo del gobernador y las condiciones políticas lo permiten, estaría preparado para participar en el proceso de reelección.



Mientras tanto, el edil continúa con su agenda de trabajo. Esta semana inició actividades con la ceremonia de Honores a la Bandera en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, al norte de la ciudad, para posteriormente trasladarse al sur de Saltillo, donde encabezó la entrega de diversas obras en beneficio de varias colonias.

El alcalde reiteró que aún queda mucho por hacer y aseguró que seguirá concentrado en atender las necesidades de la población y fortalecer el desarrollo del municipio.