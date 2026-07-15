FGR mantiene investigación contra 'Jando' por caso 'Mayo' Zambada

Aunque negó cualquier vínculo con el grupo criminal, fue vinculado a proceso para posteriormente ser entregado en agosto de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este martes que Mauro Alberto "N" alias "El Jando" fue identificado como piloto responsable del supuesto secuestro y posterior entrega de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, aunque se presentó con otro nombre.

De acuerdo con la dependencia, su captura se dio el pasado 8 de febrero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, hecho en el que un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida y cinco más resultaron heridos.

Este hombre fue identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, por lo que fue interrogado sobre su papel en dicha organización delictiva.

Aunque negó cualquier vínculo con el grupo criminal, fue vinculado a proceso, para posteriormente ser entregado en agosto de 2025 junto a 25 delincuentes de alta peligrosidad.

La Fiscalía General de la República reiteró que su extradición no extingue las investigaciones, por lo que se conservan todas las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación.

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mencionó que sería la propia dependencia quien se encargue de compartir información sobre el tema.

FGR investiga piloto que trasladó a Mayo Zambada: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este lunes que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encargue de la investigación sobre Mauro Alberto "N", alias "El Jando", señalado como piloto de Ismael "El Mayo" Zambada.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular mencionó que tras una reunión con la Fiscalía General de la República se determinó que la institución sería la encargada de llevar a cabo las indagatorias correspondientes de este personaje, debido a su papel en el traslado y entrega a las autoridades del narcotráficante.