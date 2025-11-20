Cerrar X
Coahuila

Mantienen prisión preventiva a acusado por feminicidio de niña

Hugo “N” fue capturado luego de que labores de inteligencia permitieran identificarlo como el presunto agresor de la menor, desaparecida días antes.

Un juez de control dictó prisión preventiva a Hugo “N”, presunto responsable del feminicidio de Silvia “N” adolescente de 13 años localizada sin vida en el ejido Buñuelos, en Saltillo. 

La medida fue establecida tras su presentación en audiencia inicial, donde se revisaron los primeros elementos de investigación relacionados con el caso.

Durante la audiencia, integrada bajo la causa penal 2167/2025, el juez imputó al detenido por el delito de violación equiparada en persona menor de quince años, mientras la Fiscalía General del Estado continúa integrando la carpeta para formalizar también la acusación por feminicidio, la cual podría judicializarse en las próximas horas. 

Hugo “N” fue capturado luego de que labores de inteligencia permitieran identificarlo como el presunto agresor de la menor, desaparecida días antes de su hallazgo.

El juez ordenó que el imputado permanezca recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo hasta el lunes 24 de noviembre a la 1:30 de la tarde, cuando se reanude la audiencia.

Fuentes internas señalaron que el detenido habría dicho que la muerte ocurrió “por accidente” mientras cazaban conejos, declaración que también es analizada por las autoridades.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y en las próximas horas se determinará la situación jurídica del presunto feminicida.


