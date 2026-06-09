Mantienen recursos de turismo y aeropuertos para Fuerzas Armadas

Los recursos provenientes del turismo y de servicios aeroportuarios podrán seguir canalizándose a proyectos operados por las Fuerzas Armadas, luego de que la Corte cerró la posibilidad de revisar la impugnación promovida por senadores de oposición contra reformas a la Ley Federal de Derechos.

La decisión se tomó por una votación cerrada de cinco contra cuatro y en la cual la mayoría sostuvo que el caso ya no podía revisarse porque las reglas impugnadas por los legisladores cambiaron después, tanto en la ley como en la Constitución.

El reclamo fue presentado en 2023 por senadores de oposición contra reformas que permitieron enviar ingresos del turismo y de los servicios aeroportuarios a proyectos estratégicos del gobierno federal y a aeropuertos administrados por instituciones militares.

Los senadores sostuvieron que estas reformas forman parte de un avance de las Fuerzas Armadas sobre tareas que antes correspondían a áreas civiles del gobierno federal. También señalaron que enviar dinero público a bolsas de recursos manejadas por instituciones militares podía afectar las reglas de buen gasto y uso transparente de los recursos públicos.

Caso se centraba en destinar recursos al Tren Maya y cobrar por ingresos brutos

El punto central del caso estaba en dos reglas. Una permite destinar recursos del turismo al Tren Maya. La otra establece un cobro de 9 por ciento sobre los ingresos brutos de concesionarios aeroportuarios para financiar infraestructura aeroportuaria bajo administración militar.

Esa infraestructura incluye 13 aeropuertos bajo control de la Defensa y seis bajo la Marina, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso cerrar la revisión sobre la regla relacionada con el turismo, porque ya había sido modificada, pero mantener el estudio sobre el cobro aplicado a concesionarios aeroportuarios.

Sin embargo, la mayoría del Pleno decidió no entrar al fondo de ninguno de los dos puntos, al considerar que las reformas posteriores cambiaron de manera sustancial el esquema original que había sido impugnado.

Respaldan cerrar asunto por nueva regla fija sobre distribución de dinero

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz respaldó cerrar completamente el asunto, al señalar que la nueva regla ya fija cómo se reparte el dinero recaudado entre la Defensa y la Marina.

“Comparto las consideraciones de quienes plantean el sobreseimiento completo del asunto, tanto del artículo 18-A como del 220-A, desde mi perspectiva, aún aplicando el criterio híbrido, sí hay una modificación sustantiva, porque en la nueva norma se establecen porcentajes, en el caso del artículo 220-A, el 60 por ciento para la Secretaría de la Defensa Nacional y 40 por ciento para la Secretaría de Marina, aspecto que no contemplaba la anterior norma”, dijo Aguilar Ortiz.

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