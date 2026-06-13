Muere adulto mayor en accidente en la carretera Monclova

Una mujer de 86 años falleció y su hijo de 69 años sufrió heridas de consideración tras un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal a Monclova, a la altura del kilómetro 93. El vehículo en el que viajaban terminó impactado contra una barrera de contención, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al conductor, quien debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado de emergencia a un hospital de Saltillo en estado crítico. La adulta mayor perdió la vida en el lugar del percance antes de que pudiera recibir atención médica.

Autoridades investigan las causas del choque

De acuerdo con las primeras declaraciones, el conductor aseguró desconocer qué originó el accidente. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del choque.

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