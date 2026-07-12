Tras el reporte al número de emergencias, los cuerpos de auxilio iniciaron un operativo de búsqueda en el área para localizar a la víctima

Inicio / Tamaulipas / Muere hombre tras ingresar a nadar al Río Bravo en Reynosa

Un hombre de 30 años perdió la vida la tarde de este domingo tras ingresar a nadar al Río Bravo, en la zona conocida como La Playita, en Reynosa, Tamaulipas, pese a los señalamientos que prohíben introducirse al agua debido al riesgo que representan las corrientes del afluente.

El hecho movilizó a elementos de la Guardia Estatal, así como a personal de Protección Civil, rescatistas y brigadistas, quienes acudieron al sitio luego de recibir el reporte de una persona que había desaparecido mientras nadaba.

Testigos relataron cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con personas que se encontraban en el lugar, el hombre ingresó al río y avanzó varios metros hasta internarse en la parte media del caudal.

Minutos después, presuntamente fue arrastrado por una corriente y desapareció bajo el agua, sin que pudiera salir nuevamente a la superficie.

Tras el reporte al número de emergencias, los cuerpos de auxilio iniciaron un operativo de búsqueda en el área para localizar a la víctima.

Autoridades confirmaron el fallecimiento

Luego de las labores de rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento del hombre, quien de manera preliminar habría sido identificado como Alejandro "N", de 30 años de edad.

El cuerpo fue recuperado por los equipos de emergencia y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias legales.

La Playita mantiene restricciones para ingresar al agua

La zona de La Playita cuenta con diversos señalamientos que advierten sobre la prohibición de ingresar a nadar debido a las condiciones del Río Bravo y a las corrientes que representan un riesgo para los visitantes.

No obstante, de manera frecuente algunas personas hacen caso omiso a estas recomendaciones, situación que ha derivado en accidentes similares registrados en este espacio recreativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar la señalización preventiva y evitar ingresar al río, con el propósito de prevenir nuevas tragedias.