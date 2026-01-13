Mueren dos personas por bajas temperaturas en Monclova

Dos personas perdieron la vida la mañana de este martes en Monclova, presuntamente a causa de paros cardíacos derivados de contracciones musculares provocadas por el intenso frío registrado en la región.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, en el contexto de temperaturas extremadamente bajas, cercanas a los cero grados centígrados, acompañadas de humedad y ligera precipitación pluvial.

El primer fallecimiento se reportó alrededor de las 7:00 horas en el exterior de una bodega perteneciente a una cadena de fruterías, ubicada en el primer cuadro de Monclova.

La víctima fue identificada como Baltazar Pérez, de 43 años de edad, con domicilio en la colonia Matilde Barrera, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se desempeñaba como velador y vigilaba el exterior del establecimiento cuando fue localizado sin signos vitales.

Las primeras indagatorias indican que el deceso habría sido consecuencia de un paro cardíaco relacionado con las bajas temperaturas registradas durante la noche del lunes y madrugada del martes.

El segundo caso ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas sobre la calle Hidalgo, a media cuadra de la plaza principal de Monclova.

Se trata de un hombre de alrededor de 50 años de edad, quien hasta el momento permanece en calidad de no identificado por las autoridades.

Testigos señalaron que la persona caminaba por la vía pública cuando repentinamente se desplomó sobre la banqueta, generando alarma entre transeúntes del sector.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron como primeros respondientes y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de la revisión inicial.

Ambos casos fueron turnados a la Fiscalía General del Estado, debido a que se trató de fallecimientos ocurridos en la vía pública.

Aunque los indicios preliminares apuntan a causas naturales asociadas al frío extremo, será la autoridad ministerial la encargada de determinar oficialmente las causas de muerte.

Frío extremo mantiene en alerta a autoridades de Monclova

Las bajas temperaturas registradas en Monclova y la Región Centro de Coahuila han generado condiciones de riesgo para personas en situación de vulnerabilidad.

La combinación de frío intenso, humedad elevada y precipitaciones aisladas incrementa la probabilidad de afectaciones graves a la salud, principalmente cardiovasculares.

Ante este panorama, la Dirección de Protección Civil municipal mantiene habilitados tres albergues para atender a personas en situación de calle.

Estos espacios se localizan en distintos puntos estratégicos de la ciudad y cuentan con una capacidad conjunta para albergar hasta 90 personas.

Autoridades municipales informaron que existen planes para ampliar la capacidad instalada y habilitar nuevos espacios temporales en caso de que las condiciones climáticas lo requieran.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para reportar a personas en riesgo y evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante la noche y madrugada.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse informada ante la persistencia de las bajas temperaturas en la región.

