Escalan denuncias contra Proyectos 9 y presión legal

El caso de presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9 creció no solo en número de denuncias, sino también en el impacto personal y social que ha dejado a quienes confiaron su patrimonio en distintos desarrollos que no se concretaron.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, hasta el momento se han contabilizado al menos 79 denuncias relacionadas con este caso, las cuales representan un monto cercano a los 400 millones de pesos.

Las querellas han sido interpuestas por personas afectadas en diversos proyectos, incluso fuera del estado, y no solo involucran al principal señalado, José Lobatón, sino también a otros integrantes del consorcio, incluyendo directivos y agentes de ventas.

Se han promovido al menos 10 solicitudes de audiencia ante el Poder Judicial, las mismas que derivaron en la programación de audiencias de formulación de imputación entre mayo y junio.

La primera de ellas está prevista para el 6 de mayo; mientras tanto, el señalado ha acudido a los llamados del Ministerio Público y permanece localizable en la entidad.

En paralelo, Lobatón obtuvo una suspensión provisional por parte de un juzgado federal, como parte de un amparo promovido contra una posible orden de aprehensión.

La audiencia para determinar si se le concede una suspensión definitiva está programada para el 29 de abril, mientras que la resolución de fondo se discutirá el 22 de mayo.

Sin embargo, más allá del ámbito legal, las consecuencias para los afectados van mucho más allá de lo económico; historias personales evidencian el alcance de las pérdidas y la incertidumbre que enfrentan decenas de inversionistas.

En entrevista con El Horizonte, Jesús Rodríguez, quien invirtió en el proyecto Torre Lalo, relató su experiencia este domingo durante una protesta pacífica en San Pedro de Pinta y la de otros afectados que entregaron todo su patrimonio en la promesa de uno de los proyectos de Proyectos 9.

Incluso, Rodríguez hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso, considerando la gran cantidad de afectados, al igual que la cantidad de dinero que alegan ha sido defraudada.

“Yo invertí en un loft $400,000 pesos; hasta eso no me enganché tanto, o sea, no perdí tanto, pero como quiera es un dinero. Hay gente que dejó toda su vida aquí, toda su inversión de años de trabajo, de jubilaciones, etcétera, entonces así haya sido desde un peso, no es válido, no es lícito que ese señor se haya quedado con nuestro dinero".

“Que se haga justicia ante todos los afectados de todos los proyectos, pero hay proyectos que se quedaron, puro pozo el terreno; entonces, este, pues, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que esto pueda surgir, a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, para que tome cartas en el asunto”, expresó Rodríguez.

Por su parte, Laura Wizard, afectada del proyecto Chinatown, aseguró que el número de personas perjudicadas y los montos involucrados tan solo de ese proyecto son significativos.

Asimismo, desveló que en una reunión junto a su equipo legal con José Lobatón, el señalado aseguró que no puede devolver el dinero si ellos no le dan el control del fideicomiso; inclusive ofreció acciones en otros proyectos que también están detenidos.

“Somos más de 120 personas afectadas y, pues, dimos aproximadamente más de $250 millones de pesos y Lobatón admite tener en su poder $102 millones de pesos, que dice que nos lo quiere regresar, pero que no se puede porque el fideicomiso de páncreas no le da permiso, que le demos el control, que le firmemos el control del fideicomiso y entonces nos regresaría".

“Nosotros ya fuimos a platicar con él; un compañero y yo y mi abogado fuimos con él y eso nos dijo: ‘Pues sí, sí yo tengo su dinero, pero no se los puedo regresar' y luego nos promete: ‘Sí te puedo pagar con acciones de Sohl', pues yo para qué quiero acciones de Sohl o de Moca verde, amarillo, si están igual, o de Lalo o de Lola, y aparte me piden que dé más dinero, entonces, pues no, no me parece justo”, comentó Wizard.

Además, la afectada subrayó que las repercusiones han sido severas en su situación personal, siendo que dicha inversión sería para asegurar una pensión ahora que cumplió más de 60 años, y recordó casos de otros afectados que fallecieron sin ver justicia.

“Yo tengo 62 años y ahorita tengo una necesidad económica fuerte porque mis papás ya están grandes y requieren apoyo; yo iba a sacar de ahí el apoyo económico y, pues, no tengo para apoyarlos. Eran las afectaciones en mi persona; son de que, pues, ya soy de 60 y más y no tengo el ingreso que se requiere, que lo tienen ellos guardado… Del grupo donde estamos nosotros, un ingeniero ya grande, pues ya falleció, y el año pasado falleció otro compañero que es como de mi edad”, añadió la afectada en el proyecto Chinatown.

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