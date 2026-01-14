Exgobernador de Tamaulipas obtiene nuevo amparo

Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, obtuvo un amparo y evitó la medida de auto de formal prisión, según determinó la jueza con residencia en Nuevo León, Angélica Lucio Rosales.

Los hechos fueron informados el 13 de enero y se refieren a la medida de abril de 2025, cuando le dictaminaron auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en delito contra la salud.

Pese a que el exmandatario obtuvo el amparo, esto no quiere decir que saldrá de la cárcel, debido a que las autoridades judiciales determinaron que deberá realizarse una audiencia de la que derivará una nueva resolución.

¿Por qué no procede auto de formal prisión?

Según los datos revisados por el Tribunal Colegiado de Apelación, la medida de auto de formal prisión no se sostiene debido a que el órgano valoró que el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas no evaluó de manera adecuada los datos de prueba de la defensa de Yarrington.

Lo anterior implica que la medida no fue suficiente respecto a las directivas de exhaustividad, motivación y fundamentación.

Con el amparo y la nueva audiencia deberá surgir una resolución que tome en cuenta los datos y pruebas de la defensa de Yarrington.

Estados Unidos entregó al exmandatario el pasado 9 de abril de 2025. En esa ocasión Yarrington fue llevado a la frontera entre San Diego y Tijuana.

Ya en territorio mexicano, el hombre fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 Almoloya, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el Estado de México, la cual es conocida como El Altiplano.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el auto de vinculación a proceso en contra del exfuncionario por “delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza".

Desde abril de 2024 circuló información sobre una orden de aprehensión por parte de la FGR en contra de Tomás Yarrington, quien fue ligado con grupos del crimen organizado. Los reportes periodísticos señalan que estaría relacionado con el Cártel del Golfo.

En abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en Italia cuando llevaba un pasaporte y nombre falsos. Al siguiente año fue extraditado a territorio estadounidense, donde enfrentaba cargos en el Distrito Sur de Texas por lavado de dinero.

