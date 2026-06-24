Pacto busca proteger empleos y fortalecer la inversión: Manolo

El mandatario reconoció que la incertidumbre derivada de la discusión comercial entre México y Estados Unidos han generado desafíos para la economía nacional.

La protección de los empleos y el fortalecimiento de las condiciones para atraer inversiones serán los principales objetivos del Pacto Coahuila que se firmará este jueves, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar la importancia de mantener la unidad entre trabajadores, sindicatos, empresarios y gobierno frente al entorno de incertidumbre económica que enfrenta el país.

El mandatario señaló que el acuerdo representa un esfuerzo conjunto para preservar la estabilidad laboral que ha permitido a Coahuila mantenerse como uno de los estados con mayor competitividad y atracción de inversiones en México.

“Es un pacto importante donde cerramos filas en torno a los empleos en Coahuila”, afirmó.

Explicó que en este mecanismo participan organismos de la sociedad civil, representantes empresariales, sindicatos y trabajadores, con el propósito de consolidar una estrategia común para proteger las fuentes de empleo y fortalecer el desarrollo económico de la entidad.

Jiménez Salinas reconoció que la incertidumbre derivada de la discusión comercial entre México y Estados Unidos, así como los efectos de los aranceles y los temas de seguridad en la relación bilateral, han generado desafíos para la economía nacional.

Sin embargo, sostuvo que la estrategia de Coahuila ha sido diferenciarse mediante factores como la seguridad, la estabilidad laboral, el estado de derecho y la certidumbre para las inversiones.

“Lo que buscamos como Coahuila es ser dentro de México el mejor lugar para invertir y para vivir”, expresó.

El gobernador recordó que recientemente sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, a quien presentó las fortalezas competitivas de la entidad para atraer nuevas inversiones y mantener la confianza de las empresas estadounidenses instaladas en el estado.

Entre los factores que destacó se encuentran la seguridad pública, la paz laboral y la calidad de la fuerza laboral coahuilense.

“Les platiqué todas las bondades que ofrece Coahuila en la parte económica, el tema de seguridad, estabilidad laboral, estado de derecho y también que tenemos a los mejores trabajadores del mundo”, señaló.

Jiménez Salinas agregó que uno de los elementos que brinda certidumbre a las empresas es la existencia de sindicatos responsables y con arraigo en la entidad, lo que ha permitido mantener un clima de estabilidad en las relaciones laborales.

Asimismo, reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia hacia personas o grupos que intenten afectar la seguridad o la paz laboral del estado.

Finalmente, destacó que el Pacto Coahuila forma parte de una estrategia más amplia para mantener al estado como un referente nacional en desarrollo económico, generación de empleos y atracción de inversiones, incluso en un contexto internacional complejo.