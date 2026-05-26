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Finanzas

Wall Street abre en verde con la esperanza de pacto sobre Ormuz

Las acciones en Nueva York continúan en espera de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán con la esperanza de que ambos países lleguen a un pacto

  • 26
  • Mayo
    2026

Wall Street abrió este martes en verde, mientras sus inversionistas continúan en la espera de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.33% hasta 50,746 unidades
  • S&P 500: sube 0.56% hasta 7,515 unidades
  • Nasdaq: sube 0.76% hasta 26,544 unidades

Las acciones en Nueva York continúan a la expectativa de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán con la esperanza de que ambos países lleguen a un pacto para reabrir el estrecho de Ormuz, incluso después de los ataques mutuos en la región.

Así amanece el resto de las acciones

En el plano corporativo, las empresas tecnológicas vivieron un repunte, Micron creció un 13,86 % después de que el banco de inversión UBS elevara el precio objetivo del fabricante de chips de memoria más del doble, al basarse en la creciente adopción de acuerdos de suministro a largo plazo en la industria.

Otras compañías tecnológicas como Dell empezaban la jornada con una subida del 4%, mientras que HP anotaba una bajada del 3%.

 

 

 

 

 

 

 


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