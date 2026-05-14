Acuerdo con UE no afectará revisión del T-MEC: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la renovación del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea, prevista para firmarse el próximo 21 de mayo, no interferirá con las negociaciones que el país mantiene con Estados Unidos y Canadá en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que el nuevo entendimiento con Europa representa una oportunidad para fortalecer las exportaciones mexicanas y ampliar la presencia comercial del país en otros mercados internacionales.

“Al contrario, abre más posibilidades para las exportaciones mexicanas”, afirmó Sheinbaum al referirse al acuerdo con la Unión Europea.

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Explicó que el gobierno federal no tiene prisa por concluir la revisión del T-MEC, pues busca evitar que el proceso esté condicionado por los contextos políticos y electorales tanto en Estados Unidos como en México.

Según dijo, el objetivo es mantener una negociación estable y sin presiones derivadas de los procesos electorales que se desarrollarán en ambos países en los próximos meses.

Además, reiteró que una de las prioridades para México será disminuir los aranceles que actualmente enfrentan algunos productos mexicanos en el mercado internacional.

Confía en una mejoría económica

En otro tema, la jefa del Ejecutivo respondió a las proyecciones negativas emitidas recientemente por la calificadora Standard & Poor’s y expresó confianza en que la economía mexicana tendrá un desempeño más favorable en la segunda mitad del año.

La mandataria señaló que el fortalecimiento de la inversión pública y la promoción de asociaciones entre el sector público y privado serán factores clave para impulsar el crecimiento económico.

“Le vamos a dar la vuelta”, expresó al referirse a los pronósticos de la calificadora.

Asimismo, destacó que existe optimismo entre empresarios y representantes del sector productivo respecto al panorama económico para los próximos meses.

“Dentro del entorno internacional, en esas circunstancias se está desarrollando una economía fuerte. ¿Debería haber más inversión del sector privado? Sí, por eso la estamos facilitando”, comentó.

Peso estable e inflación a la baja

Sheinbaum afirmó que la estabilidad del peso frente al dólar y la reducción de la inflación reflejan un comportamiento sólido de la economía mexicana pese al contexto internacional.

Indicó que durante una reunión sostenida con cámaras empresariales hubo coincidencia en que el segundo semestre del año podría mostrar mejores indicadores económicos y mayores niveles de inversión.

Dos Bocas, clave en el contexto internacional

La titular del Poder Ejecutivo Federal también destacó el papel de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, en medio del escenario internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y problemas de suministro energético en diversas regiones del mundo.

Según explicó, el procesamiento nacional de petróleo ha permitido reducir la dependencia externa y mantener el abastecimiento interno de combustibles.

“Con el conflicto en Medio Oriente hay escasez de petróleo y otros derivados en muchos países del mundo, pero en México se está procesando el petróleo que producimos y se exporta el excedente”, señaló.

Además, sostuvo que este tipo de infraestructura fortalece la soberanía energética del país y brinda mayor estabilidad ante posibles fluctuaciones internacionales.

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