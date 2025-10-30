Cerrar X
Coahuila

Permanece detenido estudiante acusado de grabar alumnas en baño

Al momento, ocho jóvenes han acudido a declarar, dos de ellas fueron identificadas como posibles víctimas y seis manifestaron sospechas de haber sido grabadas

  • 30
  • Octubre
    2025

El joven señalado por presuntamente grabar y fotografiar de manera clandestina a alumnas dentro de los baños de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Saltillo, donde permanece bajo resguardo judicial mientras se define su situación legal.

La detención ocurrió tras la intervención de estudiantes y personal educativo, quienes alertaron a las autoridades y retuvieron al acusado hasta que elementos de seguridad arribaron al plantel.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, la Familia y la Niñez informó que el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y presentará el caso ante un juez de control.

Hasta el momento, ocho jóvenes han acudido a declarar. Dos de ellas fueron identificadas como posibles víctimas directas y seis manifestaron sospechas de haber sido grabadas sin autorización, debido a que coincidieron en tiempo y lugar con el implicado.

El teléfono asegurado al detenido permanece bajo cadena de custodia, y se solicitó autorización federal para analizar el contenido.

La revisión forense permitirá determinar si existen imágenes o videos de carácter íntimo y, en su caso, la posible participación de más víctimas.

La Fiscalía recordó que en Coahuila grabar o fotografiar a una persona sin su consentimiento con fines de vulnerar su intimidad constituye un delito, el cual puede alcanzar penas de prisión. 

Además, si se confirma distribución del material, se podrían aplicar disposiciones de la Ley Olimpia y sanciones adicionales por acoso sexual o violación a la intimidad.

Las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que considere haber sido afectada a acercarse al Ministerio Público para brindar su testimonio y fortalecer la investigación.


