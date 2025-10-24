Planteles de Coahuila se lucen en la 'National Culture Fair 2025'

El CEBTIS No. 97, ubicado al sur de Saltillo, fue sede del National Culture Fair 2025, evento encabezado por la titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGTI) en Coahuila, María del Rosario Linares.

La jornada se llevó a cabo el pasado 23 de octubre y reunió a diversos planteles del estado, quienes participaron en una serie de exposiciones que destacaron la riqueza cultural de México a través del idioma inglés.

Durante el encuentro, los estudiantes presentaron trabajos enfocados en los Pueblos Mágicos del país, mostrando sus tradiciones, gastronomía, vestimentas y personajes característicos.

Con creatividad y entusiasmo, los jóvenes lograron proyectar la identidad mexicana mientras fortalecían sus habilidades lingüísticas en inglés, promoviendo así la cultura nacional desde una perspectiva educativa y global.

Además, el evento incluyó altares dedicados al Día de Muertos, con los cuales se resaltó la importancia de conservar las costumbres que distinguen a México en el mundo.

A través de estas actividades, el CEBTIS 97 reafirma su compromiso con la formación integral de sus alumnos, impulsando tanto el aprendizaje de idiomas como el orgullo por las tradiciones mexicanas.

