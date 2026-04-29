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Coahuila

Retos virales en escuelas encienden alerta legislativa

Diputada pide reforzar seguridad escolar y prevención familiar ante desafíos en redes que ponen en riesgo a estudiantes y planteles

  • 29
  • Abril
    2026

La diputada Edith Hernández advirtió que los retos virales entre estudiantes han dejado de ser una simple tendencia para convertirse en un problema que pone en riesgo a jóvenes, familias e incluso a las propias autoridades.

Señaló que lo ocurrido recientemente en un plantel evidenció cómo estas situaciones pueden escalar rápidamente, por lo que hizo un llamado a tomarlas con seriedad y actuar antes de que haya consecuencias mayores.

Ante este escenario, presentó un exhorto para que autoridades educativas refuercen las medidas de seguridad en las escuelas mediante acciones concretas de prevención, donde incluso se contempla el operativo mochila, pese a la controversia que genera entre padres.

También pidió mayor participación de las familias, al considerar que el origen de estos comportamientos está ligado al entorno y al uso de redes sociales, por lo que la atención debe ser tanto institucional como desde casa.


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