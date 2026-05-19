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Coahuila

Niños llenan de color y emociones el ayuntamiento de Ramos Arizpe

La exposición “El color de las emociones” fue organizada por la Zona Escolar 125 de nivel preescolar y reúne trabajos realizados por alumnos de 11 planteles

  • 19
  • Mayo
    2026

Más de 150 obras elaboradas por estudiantes de preescolar transformaron la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe en una galería infantil donde dibujos y pinturas reflejan emociones, experiencias y la manera en que niñas y niños perciben su entorno.

La exposición “El color de las emociones” fue organizada por la Zona Escolar 125 de nivel preescolar y reúne trabajos realizados por alumnos de 11 planteles educativos del municipio.

De acuerdo con los organizadores, las piezas expuestas forman parte de más de mil creaciones desarrolladas por las y los menores como parte de actividades enfocadas en la expresión artística y emocional.

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A través de colores, figuras y distintas técnicas de dibujo y pintura, las niñas y niños plasmaron sentimientos, situaciones cotidianas y elementos relacionados con su familia, escuela y comunidad.

La muestra permanecerá abierta al público este 19 y 20 de mayo dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde familias y visitantes podrán recorrer la exposición y conocer el trabajo realizado por estudiantes de educación preescolar.

Autoridades educativas destacaron que este tipo de actividades también permiten fortalecer habilidades de comunicación, creatividad y desarrollo emocional desde edades tempranas.


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