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Nuevo León

Presentan nueva Ley de Turismo que regulará los Airbnb

La nueva Ley de Turismo estatal incorpora reglas para hospedajes digitales y busca modernizar al sector rumbo al Mundial 2026

  • 19
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Turismo de Nuevo León presentó de manera oficial el Decreto Número 206, mediante el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo y Fomento Turístico Sostenible del Estado de Nuevo León.

Esta nueva legislación representa la actualización más profunda y significativa del marco institucional del sector en casi dos décadas, diseñada específicamente para responder a las dinámicas actuales y a los retos emergentes de la industria.

La ley introduce esquemas para regular las plataformas digitales de hospedaje (Airbnb), adaptando la ley a la economía colaborativa actual.

El anuncio se llevó a cabo en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno, contando con la presencia de legisladores del Congreso del Estado, integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Turismo, así como representantes de los sectores empresarial, académico y turístico de la entidad.

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Durante el evento, la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, enfatizó que este ordenamiento jurídico no solo fortalece la capacidad institucional y la rectoría turística del estado, sino que dota al sector de un rumbo claro.

“Hoy el turismo requiere planeación, coordinación y una visión institucional capaz de articular esfuerzos y construir rumbo para el sector”, indicó la funcionaria estatal.

La promulgación de esta ley llega en un momento estratégico. Como una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nuevo León se encuentra en una fase intensiva de preparación para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La relevancia de esta ley se alinea directamente con el peso económico de la industria. A nivel nacional, el turismo representa el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

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En el panorama local, aporta el 5.7% del PIB estatal, lo que posiciona a Nuevo León en el sexto lugar nacional en aportación al PIB turístico, de acuerdo con datos del Observatorio Turístico Sostenible de la entidad.

La Ley de Desarrollo y Fomento Turístico Sostenible busca impulsar la competitividad estatal mediante herramientas modernas que fomenten la inversión y el desarrollo regional.

Fortalece la toma de decisiones y optimiza la articulación de esfuerzos con los municipios, con especial énfasis en el impulso a los Pueblos Mágicos.

También la regulación digital al introducir esquemas para regular las plataformas digitales de hospedaje, adaptando la ley a la economía colaborativa actual.

Sostenibilidad e innovación al incorporar criterios de ordenamiento turístico, profesionalización y calidad para garantizar un crecimiento respetuoso con el entorno.

Por último, el consenso sectorial con el dictamen es fruto de un trabajo conjunto entre las autoridades, el Consejo Consultivo Ciudadano, especialistas y el Poder Legislativo.

Las autoridades estatales indicaron que, con esta nueva legislación, la entidad avanza en la consolidación de un turismo más competitivo, sostenible y preparado para los retos y oportunidades del futuro.

 


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