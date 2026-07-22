Prisión preventiva no debe confundirse con justicia, advierten

Laureano explicó que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada incompatible con estándares internacionales de derechos humanos

La prisión preventiva debe aplicarse únicamente en casos plenamente justificados y no convertirse en una regla general, afirmó Xavier Laureano, titular del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, al señalar que esta medida cautelar representa un "arma de dos filos", ya que, aunque busca garantizar el desarrollo adecuado de un proceso penal, también puede afectar gravemente a personas que posteriormente resultan inocentes.

El abogado recordó que la privación de la libertad antes de una sentencia no significa que exista justicia.

Laureano explicó que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada incompatible con estándares internacionales de derechos humanos y destacó que diversos jueces han dejado de aplicarla de manera automática.

Indicó que la medida solo debe imponerse cuando existan elementos suficientes para demostrar que el imputado podría evadir la acción de la justicia, interferir en la investigación o representar un riesgo para víctimas y testigos.

De lo contrario, dijo, la persona debe enfrentar el proceso en libertad, respetando el principio de presunción de inocencia.

El especialista advirtió que mantener a un inocente en prisión preventiva puede ocasionar daños irreparables, como la pérdida del empleo, afectaciones económicas, deterioro de la imagen pública y consecuencias para su familia.

Explicó que existen casos en los que, tras meses o incluso un año de investigación, las autoridades concluyen que el acusado no tuvo responsabilidad en los hechos, cuando el perjuicio ya está hecho. Por ello, insistió en que la prisión preventiva debe seguir siendo una medida excepcional y no una sanción anticipada.