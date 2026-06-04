Supuesta banda de factureros es vinculada a proceso

La Fiscalía General de la República infirmó que un juez determinó que existen suficientes elementos para vincular a proceso a ocho posibles integrantes de la banda facturera conocida como "El Caballito".

Los detenidos fueron identificados como Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, y se les acusa por el delito de falsificación de facturas.

Una vez que se determinó su vinculación, a todos se les impuso prisión preventiva oficiosa durante los dos meses en los que se comenzará a recabar evidencias para determinar su posible responsabilidad.

Así operaba 'El Caballito'

A través de estas oficinas, los delincuentes diseñaban y comercializaban esquemas de evasión fiscal que ofrecían de manera directa a empresas legalmente constituidas.

El mecanismo delictivo consistía en utilizar al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada para emitir facturas falsas por conceptos de operaciones inexistentes.

Dichos comprobantes amparaban ingresos de origen desconocido que luego se distribuían sin pagar los impuestos correspondientes, reduciendo la carga fiscal de los clientes.

Finalmente, los recursos ya blanqueados eran devueltos a los dueños de las compañías beneficiadas con el fin de ocultar el verdadero rastro del dinero.

Este era su territorio

Para lograr desarticular esta estructura, la FGR desplegó a 440 elementos que ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles distribuidos en nueve estados del país.

Las acciones se concentraron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila debido al alcance interestatal de la organización.

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