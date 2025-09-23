Cerrar X
Coahuila

Proponen sancionar a 'narcoinfluencers' que reclutan jóvenes

El diputado federal Marcelo Torres presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

  • 23
  • Septiembre
    2025

Con el fin de frenar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en plataformas digitales, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño (PAN) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La propuesta contempla sanciones de hasta 10 años de prisión y multas severas para quienes hagan apología del crimen o promuevan el reclutamiento a través de redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y videojuegos en línea. 

También plantea que concesionarios y plataformas digitales estén obligados a detectar, retirar y reportar contenidos que glorifiquen a la delincuencia organizada.

De acuerdo con el legislador, estas medidas buscan cerrar el paso a la impunidad digital y evitar que mensajes criminales normalicen la violencia o se conviertan en propaganda dirigida a menores de edad.

La iniciativa incluye la adición de los artículos 208 Bis y 208 Ter al Código Penal Federal, además de sanciones económicas para las plataformas que incumplan con estas disposiciones.

Torres Cofiño advirtió que el Estado tiene la obligación de actuar para proteger a las nuevas generaciones, pues “la batalla contra el crimen organizado no solo se libra en las calles, también en las pantallas”.


