Cables caídos bloquearon calle por más de 36 horas

El desplome de un poste deteriorado dejó cableado atravesado en una vialidad en Ciudad Madero, generando riesgos y afectaciones viales

Durante más de un día y medio, cables de telefonía y televisión por cable permanecieron atravesados sobre una transitada vialidad de la colonia Tinaco, en Ciudad Madero, situación que generó molestias y preocupación entre vecinos, además de poner en evidencia el deterioro que presentan algunos postes de madera utilizados por empresas de telecomunicaciones.

El incidente se registró sobre la calle Pedro J. Méndez, en el cruce con Aguascalientes, donde un poste en malas condiciones terminó inclinándose y provocó que el cableado quedara colgando a baja altura, obstaculizando parcialmente el paso de vehículos y representando un riesgo para peatones.

Habitantes del sector señalaron que los cables permanecieron en el lugar por más de 36 horas antes de que fueran atendidos, pese a tratarse de una zona con importante movimiento vehicular y peatonal.

Durante ese tiempo, automovilistas tuvieron que extremar precauciones para evitar enganchar el tendido, mientras que vecinos manifestaron temor ante la posibilidad de que la estructura terminara por colapsar.

Vecinos señalaron que este hecho es un reflejo del avanzado deterioro que presentan algunos postes de madera tanto de empresas de telefonía como de la Comisión Federal de Electricidad, varios de los cuales muestran daños visibles por el paso de los años, humedad y exposición constante a las condiciones climáticas.

Indicaron que en distintas colonias de Ciudad Madero aún permanecen estructuras antiguas que requieren ser sustituidas por postes de concreto, ya que el desgaste incrementa el riesgo de caídas, interrupciones en los servicios y accidentes que podrían afectar a familias, estudiantes y usuarios del transporte público.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado a las compañías responsables del cableado y a las autoridades correspondientes para realizar inspecciones preventivas y reemplazar las estructuras que representen un peligro, antes de que ocurra un incidente de mayores consecuencias.