Quedan atrapados 19 estudiantes durante lluvia en Monclova

Estudiantes, maestros y personal de la escuela primaria Ignacio Zaragoza y de la Escuela Normal de Monclova vivieron momentos de angustia y peligro debido a una intensa lluvia que provocó una inundación repentina.

Esta inundación dejó atrapados a 19 menores dentro de la primaria y obligó a decenas de normalistas a evacuar entre fuertes corrientes de agua que superaban la cintura.

La emergencia ocurrió en los planteles ubicados sobre la calle del Estudiante, en la colonia Primero de Mayo. El agua comenzó a ingresar rápidamente a las instalaciones escolares, convirtiendo los patios y accesos en zonas de riesgo.

Ante esta situación, cuerpos de rescate, policías y paramédicos se movilizaron para proteger a estudiantes y docentes.

Andrea Alarcón, alumna de la Escuela Normal, relató que la situación se salió de control en cuestión de minutos.

El agua inundó salones y oficinas administrativas, impidiendo una salida segura para quienes se encontraban dentro del inmueble durante la tormenta.

Inicialmente, se les indicó buscar una salida por la parte posterior del edificio. Sin embargo, las condiciones dificultaban cualquier intento de evacuación debido al rápido incremento del nivel del agua y la intensidad de la corriente que atravesaba el sector.

Según su testimonio, el agua alcanzó una altura superior al ombligo y en algunos puntos la fuerza del caudal era suficiente para derribar personas. Andrea estuvo a punto de ser arrastrada, pero fue auxiliada oportunamente por un elemento policiaco.

Durante la evacuación también se registraron caídas entre estudiantes y personal docente. Un alumno sufrió una lesión en una pierna tras perder el equilibrio, mientras que un maestro también cayó al intentar avanzar entre la corriente. Afortunadamente, ambos fueron auxiliados antes de que el agua los arrastrara.

Debido al riesgo que representaba la corriente, los rescatistas decidieron no evacuar a los menores.

La situación más crítica se vivió en la primaria Ignacio Zaragoza, donde 19 niños quedaron resguardados dentro del plantel mientras las autoridades determinaban la forma más segura de intervenir. Para protegerlos, los menores fueron trasladados a una zona elevada de la escuela.

El comandante de la Cruz Roja, Juan José Villa, explicó que el nivel del agua subió entre un metro y metro y medio por encima de lo normal, afectando gravemente el área donde se encontraban los estudiantes.

Debido al riesgo que representaba la corriente, los rescatistas decidieron no extraer a los menores de inmediato. Una evacuación precipitada podría haber puesto en peligro la vida de los niños y del personal de auxilio.

Además de las inundaciones, las autoridades enfrentaron otros riesgos durante la emergencia, como vehículos atrapados y cables energizados sobre la vialidad, lo que obligó a restringir el tránsito peatonal y vehicular.

Los cuerpos de rescate pidieron a la población evitar cruzar por zonas inundadas para prevenir accidentes por descargas eléctricas o arrastre por la corriente. Personal de seguridad permaneció en el lugar mientras bajaban los niveles del agua.

Una vez que las condiciones mejoraron y el riesgo disminuyó, los equipos de emergencia rescataron a los menores atrapados en la primaria. Todos fueron puestos a salvo sin que se reportaran muertes, aunque la emergencia dejó escenas de tensión y preocupación entre estudiantes, padres de familia y personal educativo de ambos planteles.

Autoridades evalúan daños tras inundación en escuelas de Monclova

Tras el incidente, autoridades educativas y de Protección Civil comenzaron a evaluar los daños causados por la inundación en ambas instituciones. Se espera que en las próximas horas se determine el impacto en aulas, mobiliario, equipo escolar y documentación administrativa.

Este caso puso de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de ciertos sectores de Monclova ante lluvias torrenciales y la urgente necesidad de reforzar las acciones preventivas en zonas donde históricamente se presentan problemas de acumulación de agua, sobre todo en áreas cercanas a centros educativos.

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