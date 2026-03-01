Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_783a0bf6dd
Escena

Influencers mexicanos quedan “atrapados” en Dubai

En Dubái, un presunto ataque con drones que impactaron en la zona de Palm Jumeirah, donde se ubica el reconocido complejo turístico

  • 01
  • Marzo
    2026

Lo que prometía ser un viaje de ensueño se ha transformado en una pesadilla, así lo narran los influencers mexicanos, Simón Ahued y Sol León, quienes se encuentran entre los miles de extranjeros atrapados en Dubái, tras el sorpresivo conflicto bélico entre Irán, Israel y los Estados Unidos.

Los creadores de contenido han documentado en horas recientes el miedo que han vivido atrapados en Dubái.

“De repente estás así y es un trueno, cae y no los ves en el cielo. Suenan las alarmas de los edificios y todo lo que está saliendo”, explica, visiblemente afectada”, expresó  Sol.

“Estoy hinchada de tanto llorar, ni empiecen a criticar ahorita”, agregó.

Por su parte, Simon informó que tiene programado un vuelo de regreso a México para el lunes 2 de marzo, pero la cancelación de rutas y la incertidumbre logística lo mantienen en Dubai.

Reconoció que hubo momentos en los que “sintió miedo” por la cercanía aparente de los impactos o intercepciones de misiles.

En Dubái, un presunto ataque con drones que impactaron en la zona de Palm Jumeirah, donde se ubica el reconocido complejo turístico que alberga el hotel Atlantis The Palm.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_disney_aceced8ebf
Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando
roban_agencia_publicitaria_25d80336d3
Roban agencia publicitaria en Monterrey; se llevan computadoras
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean 'El Jerry' en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_clases_preinscripcion1_f19b6f031d
Coahuila mantiene matrícula sin variación tras preinscripciones
a4afd0140a80b77bd99a52d6e50f0c5a205c7495w_7c43ee709e
Princesas fuera de Royal Ascot tras los escándalos del Epstein
incendio_proteccion_civil_af8ef1c4fd
Medio Ambiente refuerza prevención de incendios en zonas de veda
publicidad

Más Vistas

HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×