Influencers mexicanos quedan “atrapados” en Dubai

Lo que prometía ser un viaje de ensueño se ha transformado en una pesadilla, así lo narran los influencers mexicanos, Simón Ahued y Sol León, quienes se encuentran entre los miles de extranjeros atrapados en Dubái, tras el sorpresivo conflicto bélico entre Irán, Israel y los Estados Unidos.

Los creadores de contenido han documentado en horas recientes el miedo que han vivido atrapados en Dubái.

“De repente estás así y es un trueno, cae y no los ves en el cielo. Suenan las alarmas de los edificios y todo lo que está saliendo”, explica, visiblemente afectada”, expresó Sol. “Estoy hinchada de tanto llorar, ni empiecen a criticar ahorita”, agregó.

Por su parte, Simon informó que tiene programado un vuelo de regreso a México para el lunes 2 de marzo, pero la cancelación de rutas y la incertidumbre logística lo mantienen en Dubai.

Reconoció que hubo momentos en los que “sintió miedo” por la cercanía aparente de los impactos o intercepciones de misiles.

En Dubái, un presunto ataque con drones que impactaron en la zona de Palm Jumeirah, donde se ubica el reconocido complejo turístico que alberga el hotel Atlantis The Palm.

