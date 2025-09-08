Cerrar X
Quedan atrapados ocho mineros en Sabinas, Coahuila

Los hechos se produjeron tras la ruptura de un malacate que sostiene un contenedor de carbón, el cual quedó trabado en uno de los accesos a la mina de arrastre

Cuerpos de emergencia se mantienen trabajando en labores de rescate en una mina ubicada en el ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados ocho trabajadores desde la tarde de este lunes.

Los hechos se produjeron tras la ruptura de un malacate que sostiene un contenedor de carbón, el cual quedó trabado en uno de los accesos a la mina de arrastre, quedando al fondo ocho mineros atrapados.

Ante estos hechos, el subsecretario de Protección Civil del estado, Ramiro Durán García, se trasladó al lugar de los hechos.

“Es en el ejido Mezquite. Se rompió el malacate que sostiene el contenedor en lo que echan el carbón, el mineral. Entonces, como se rompió, se quedó atorado y ahorita lo que van a hacer es destrabar ese bote de aproximadamente una tonelada, tonelada y media, para que pueda caer y volverlo a reacomodar con un malacate ya reforzado y poder sacar este contenedor y a los mineros, porque los mineros quedan abajo”, señaló el subsecretario.

Estos hechos se reportaron cerca de las 16:00 horas durante labores de extracción. Hasta el momento, la información preliminar indica que los mineros se encuentran bien, pues están recibiendo oxígeno hasta el área donde permanecen en espera de ser rescatados.

“Me comentan que es un ducto de cuatro metros de diámetro y de cuatro o cinco metros de profundidad, que es lo que está obstruyendo la salida de los mineros. Tienen oxígeno, están bien”.

Ante esta situación, personal especializado ya se mantiene en el lugar de los hechos, mientras que guardias federales resguardan la mina.


