Ramos Arizpe Iniciaría en dos semanas transporte rural subsidiado

El nuevo programa comenzará a operar una vez que las empresas prestadoras del servicio cumplan con los requisitos de seguridad y calidad del municipio

El nuevo programa de transporte rural de Ramos Arizpe podría comenzar a operar en un plazo de dos semanas, una vez que las empresas prestadoras del servicio cumplan con los requisitos de seguridad y calidad establecidos por el municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que el arranque del proyecto se retrasó debido a que uno de los proveedores no cumplía con condiciones indispensables, entre ellas contar con seguro para los pasajeros y garantizar unidades que ofrecieran un servicio seguro y digno para los habitantes de las comunidades rurales.

“Lo que buscamos es que el transporte sea seguro, sea digno y que no tengamos ningún problema con los usuarios”, señaló.

Gutiérrez Merino indicó que el Ayuntamiento destinará alrededor de $500,000 pesos para subsidiar el programa, con el objetivo de reducir significativamente el costo de traslado para los habitantes de los ejidos.

Explicó que actualmente una familia puede llegar a pagar hasta $1,200 pesos por un viaje en vehículo particular, mientras que con el nuevo esquema la tarifa será de $40 pesos por persona, haciendo mucho más accesible el transporte hacia la cabecera municipal.

El programa iniciará con dos unidades, una que recorrerá las comunidades ubicadas sobre la carretera a Monclova y otra que dará servicio a los ejidos de la antigua carretera a Monclova, lo que permitirá beneficiar aproximadamente al 60 o 70 por ciento de las comunidades rurales del municipio.

El alcalde adelantó que la intención es que ambas rutas operen dos veces por semana, tentativamente los lunes y viernes, al tratarse de unidades distintas que cubrirán recorridos independientes.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal busca mejorar la movilidad de las familias del área rural y facilitar su traslado para realizar trámites, acudir a consultas médicas, efectuar compras o acceder a distintos servicios en la zona urbana de Ramos Arizpe.