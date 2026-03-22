Restos óseos encontrados en Iguala reabren caso Ayotzinapa

Autoridades federales localizaron restos óseos presuntamente humanos al interior de una funeraria asegurada en Iguala, Guerrero, lo que ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Restos permanecían desde 2014 sin análisis

De acuerdo con reportes de distintos medios nacionales, el hallazgo se realizó dentro de la funeraria conocida como “El Ángel”, inmueble que permanece bajo resguardo oficial desde 2025 por posibles vínculos con el caso.

Durante una inspección reciente, peritos y autoridades encontraron una bolsa con restos óseos etiquetados desde el año 2014, sin que hasta ahora se tenga registro de estudios periciales concluyentes.

El hecho ha generado preocupación debido a que el año marcado coincide con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de ese mismo año.

Detectan irregularidades en el inmueble

Durante las diligencias, también se documentaron diversas anomalías en el manejo de cuerpos y evidencias dentro del inmueble. Entre los hallazgos destacan:

Presencia de cuerpos sin identificar almacenados desde hace años

Ropa y objetos personales sin resguardo adecuado

Un horno crematorio sin registro oficial

Posibles irregularidades en la operación conjunta con el Servicio Médico Forense (Semefo)

Estas condiciones han generado cuestionamientos sobre el manejo forense y la cadena de custodia en el lugar.

Padres de los normalistas participan en inspección

El hallazgo se dio en el marco de una diligencia en la que participaron familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, acompañados por autoridades y representantes de organismos de derechos humanos.

Tras el recorrido, madres y padres de los normalistas expresaron su inconformidad por la falta de análisis previo de los restos y exigieron mayor transparencia en las investigaciones, así como la intervención de peritos independientes.

Entre sus peticiones, destacaron la necesidad de que el Equipo Argentino de Antropología Forense participe en los estudios para garantizar certeza en los resultados.

Sin confirmación de vínculo con Ayotzinapa

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los restos localizados correspondan a los estudiantes desaparecidos.

No obstante, el hallazgo abre una nueva línea de investigación en un caso que, a más de once años de los hechos, continúa sin esclarecerse por completo.

Especialistas señalan que será necesario realizar análisis genéticos y periciales para determinar la identidad de los restos y su posible relación con los hechos ocurridos en 2014.

Investigación sigue en curso

El inmueble donde se realizó el hallazgo se ubica sobre la carretera México–Acapulco y ya había sido cateado anteriormente. Actualmente, permanece asegurado mientras continúan las indagatorias correspondientes.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen de los restos y determinar si existe alguna responsabilidad por las irregularidades detectadas en el sitio.

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