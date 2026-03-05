Podcast
escuela_en_altamira_afaf270e34
Tamaulipas

Reabren primaria Emiliano Zapata tras conflicto de padres

La presencia del grupo que mantenía el cierre provocó momentos de tensión, discusiones y retrasó la apertura del plantel hasta cerca de las 10:00 horas

  • 05
  • Marzo
    2026

Entre gritos, reclamos y diferencias entre grupos de padres de familia antagonistas, la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Electricistas del municipio de Altamira, fue reabierta la mañana de este jueves luego de permanecer cerrada más de dos semanas, por inconformidades internas relacionadas con el personal docente y la dirección del plantel.

Padres de familia se dividen por reapertura del plantel

Desde las 7:30 de la mañana comenzaron a concentrarse en el acceso del plantel dos grupos de padres de familia, uno a favor de reanudar las clases de inmediato y otro que exigía esperar el resolutivo de la Secretaría de Educación del Estado respecto a la situación del personal docente y la directora.

La presencia del grupo que mantenía el cierre provocó momentos de tensión, discusiones y retrasó la apertura del plantel hasta cerca de las 10:00 horas.

Autoridades municipales median en el conflicto

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, acudió al lugar junto con autoridades educativas y municipales para mediar en el conflicto y garantizar el derecho de los menores a recibir clases. Explicó que existe un procedimiento administrativo en curso por parte de la autoridad educativa estatal, el cual podría resolverse el próximo martes.

"Hay padres de familia que prefieren esperar el resolutivo para tener certeza de qué docentes van a tener o qué va a pasar con su directora, pero también hay padres que quieren que sus hijos tomen clases desde hoy y tienen todo el derecho", señaló el funcionario municipal.

Escuela permanecerá abierta mientras se emite resolución

Ante el desacuerdo entre los grupos, las autoridades determinaron abrir el plantel para quienes decidieran enviar a sus hijos a clases, mientras que quienes opten por esperar la resolución podrán hacerlo sin impedimento.

Pérez Ramírez subrayó que el cierre de escuelas está prohibido y que debe prevalecer el interés superior de la niñez.

Asimismo, indicó que el municipio apoyará con personal docente para que las clases presenciales puedan desarrollarse de manera provisional, mientras la Secretaría de Educación del Estado emite el resolutivo correspondiente sobre la permanencia de la directora y la asignación de maestros faltantes.

Conflicto escolar tiene antecedentes de dos años

El conflicto, de acuerdo con lo expuesto, tiene antecedentes de aproximadamente dos años, periodo en el que se han registrado diferencias entre padres de familia y docentes, así como señalamientos administrativos que actualmente se encuentran en revisión por parte de las autoridades educativas.

Se prevé que el próximo martes autoridades del sector educativo estatal acudan nuevamente al plantel para informar formalmente la resolución administrativa que defina la situación del personal docente y la dirección de la escuela. Mientras tanto, el plantel permanecerá abierto para garantizar que los alumnos continúen con sus actividades escolares.


