Internacional

Reabren investigación del rancho de Epstein en Nuevo México

Autoridades de Nuevo México analizan denuncias sobre posibles cuerpos enterrados en la propiedad del financiero Jeffrey Epstein

  • 02
  • Marzo
    2026

Autoridades de Nuevo México reactivaron el interés en el rancho que perteneció a Jeffrey Epstein ante denuncias que apuntan a la posible existencia de cadáveres enterrados en la propiedad.

De acuerdo con reportes citados por The New York Times, el financiero adquirió en 1993 la extensa finca conocida como Zorro Ranch a la familia del exgobernador Bruce King.

Denuncia anónima reaviva dudas

El renewed escrutinio surge a partir de una denuncia anónima presentada en 2019, año en que murió Epstein, por una persona que aseguró haber trabajado en el rancho y que afirmó que el empresario ordenó enterrar los cuerpos de dos menores abusadas en colinas cercanas.

Aunque la propiedad fue registrada ese mismo año, no está claro si el FBI investigó específicamente esa pista.

La representante estatal Andrea Romero impulsa ahora una comisión para revisar lo ocurrido. La legisladora ha señalado la necesidad de entender cómo Epstein pudo operar durante años sin rendir cuentas.

Uno de los obstáculos es que la finca ya tiene nuevo propietario. El exsenador texano Don Huffines ha manifestado públicamente que cooperará con las autoridades, aunque, según los reportes, hasta ahora no ha recibido solicitudes formales de acceso.

Funcionarios temen que el paso del tiempo complique esclarecer por completo lo sucedido en la propiedad. La investigación busca determinar si existen pruebas físicas que respalden las acusaciones y si hubo delitos que no fueron documentados en su momento.


