Antonio Flores Guerra enfrenta acusaciones de abuso sexual

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, no asistió a la sesión del Congreso programada para este lunes tras la revelación de una denuncia pública de abuso sexual en su contra. La acusación, que involucra a una menor, ha generado un gran revuelo en la esfera política.

Flores Guerra, quien busca la reelección por el distrito 6 en la coalición Morena-PT, tiene antecedentes de investigación por presunto abuso sexual, según información difundida por Mónica Escalera, militante del Movimiento Ciudadano.

Escalera compartió un documento judicial emitido por una corte del estado de Texas, Estados Unidos, que detalla un caso de abuso ocurrido en 2006 y que llevó a una acusación formal en 2010.

A pesar de los serios señalamientos, su equipo de campaña no ha emitido ninguna declaración oficial hasta el momento. La ausencia del legislador en el Congreso ha sido notable, y se espera que su falta de respuesta genere más cuestionamientos sobre su candidatura.

Mónica Escalera, quien trabajó con la exalcaldesa Tania Flores, hermana de Antonio, ha sido una de las voces más críticas, señalando además el mal manejo financiero de la administración municipal.

Las repercusiones de estas acusaciones podrían afectar no solo la campaña de Flores Guerra, sino también la reputación de los partidos que lo respaldan

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