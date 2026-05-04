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Coahuila

Voto en línea para personas con discapacidad: ¿cuándo será?

Anteriormente solo se utilizaba para votación desde el extranjero, ahora será implementado por primera vez dentro del país para ampliar la inclusión electoral.

  • 04
  • Mayo
    2026

El voto anticipado en el proceso electoral local de Coahuila se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo mediante una plataforma digital, dirigida a personas con discapacidad o que no puedan acudir físicamente a una casilla, informó el Instituto Nacional Electoral.

El mecanismo se realizará a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet, el cual permitirá emitir el sufragio desde cualquier dispositivo con acceso a la red, en un periodo que iniciará a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo y concluirá a las 18:00 horas del sábado 30.

Este modelo también contempla la participación de cuidadoras y cuidadores primarios, quienes forman parte de una lista nominal específica previamente validada por la autoridad electoral.

Como parte de la preparación, el INE realizó un segundo simulacro con condiciones reales de votación, en el que se probaron todas las etapas del proceso, desde la validación de identidad hasta la emisión y recepción del voto.

Uno de los elementos clave del sistema es la llamada “prueba de vida”, un mecanismo de verificación mediante fotografía en tiempo real que confirma la identidad de la persona votante sin comprometer la secrecía del sufragio.

Durante el ejercicio también se activaron protocolos de seguridad como la generación de una llave criptográfica fragmentada en cinco partes, resguardada por distintas instancias, además de la carga de boletas electrónicas correspondientes a los 16 distritos locales del estado.

El simulacro permitió ajustar procesos de atención a usuarios a través de INETEL, especialmente en aspectos técnicos como permisos de cámara y validación de identidad, con el objetivo de facilitar el acceso a la plataforma.

Este sistema, que anteriormente solo se utilizaba para votación desde el extranjero, será implementado por primera vez dentro del país como parte de una prueba piloto enfocada en ampliar la inclusión electoral en Coahuila.


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