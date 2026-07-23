Reconocen legado de policías caídos y jubilados en Torreón

Torreón reconoció la entrega de 14 policías caídos en servicio y agradeció la trayectoria de 14 elementos que concluyeron su carrera con su jubilación.

En una ceremonia realizada este jueves, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó un homenaje a 14 policías caídos entre 2010 y 2012, así como un reconocimiento a 14 elementos jubilados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Durante el evento agradeció la presencia de los familiares de los oficiales fallecidos o desaparecidos en cumplimiento de su deber y destacó el legado que dejaron para la ciudad.

El edil recordó los años más complicados que enfrentó Torreón en materia de seguridad y afirmó que la paz y tranquilidad que hoy distinguen a la ciudad son producto del valor de quienes integraron las corporaciones policiales. Señaló además que las condiciones actuales han permitido fortalecer la economía, atraer inversiones y mejorar el bienestar social de las familias.

Riquelme Solís destacó que Torreón pasó del lugar 21 al 16 en percepción de seguridad a nivel nacional y que actualmente es la tercera ciudad más segura del país entre los municipios con más de 500 mil habitantes. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración de seguir respaldando a la corporación y a las familias de quienes han servido a la ciudadanía.

Como parte del homenaje se realizó el pase de lista de los policías caídos, la entrega de banderines a sus familiares y el último pase de lista del personal jubilado, quienes además recibieron reconocimientos por su trayectoria, profesionalismo y años de servicio en favor de la seguridad de las y los torreonenses.