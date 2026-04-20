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Tamaulipas

Reconocen hasta 60 años de servicio en sector salud de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de 1,400 estímulos a personal de salud de la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar

  • 20
  • Abril
    2026

Durante la ceremonia de entrega del premio Estatal y Federal de Antigüedad, de 20 y hasta 60 años de servicio a trabajadores de la Secretaría de Salud y de la Coordinación IMSS Bienestar, se entregaron 1,400 estímulos económicos. 

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoció la labor de las y los trabajadores de la salud, en donde sus acciones, ya sea también de índole administrativo, así como en la acción operativa de los servicios de salud, en el primero, segundo o tercer nivel de atención, siempre están enfocadas a promocionar la salud, a prevenir la enfermedad y a recuperar la salud. 

"Sus acciones siempre serán bien ponderadas porque implican salvar vidas, prolongar vidas en mejor calidad y oportunidad de disfrute del bienestar entre nuestras familias", dijo Villarreal Anaya. 

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Entre los galardonados se encuentra Alma Celia Cárdenas Guardado, quien fue ovacionada por los asistentes al Polyforum Victoria, al recibir su premio por 60 años de servicio como enfermera general titulada "B", del Distrito de Salud para el Bienestar I, en Ciudad Victoria. 

Acompañaron en el evento al titular del poder ejecutivo,  Marggid Rodríguez Avendaño, coordinador de IMSS-Bienestar en Tamaulipas y Adriana Marcela Hernández Campos Secretaría de Salud, así como de líderes sindicales.


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