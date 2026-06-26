Reforma de seguros médicos tiene consenso; Jericó Abramo

La propuesta ya cuenta con un predictamen y fue enriquecida mediante foros con especialistas, autoridades y representantes del sector

El diputado federal Jericó Abramo Masso aseguró que la iniciativa para transparentar el mercado de los seguros de gastos médicos mayores cuenta con el respaldo de legisladores de todos los partidos políticos y confió en que pueda ser discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones, al considerar que existe consenso sobre la necesidad de frenar prácticas que afectan a millones de usuarios.

El legislador explicó que la propuesta ya cuenta con un predictamen y fue enriquecida mediante foros con especialistas, autoridades y representantes del sector, además de que recientemente se incorporó a la plataforma ciudadana change.org para ampliar el respaldo social a la reforma.

"Todos coinciden en que hay que detener los excesos, los robos, la opacidad y el oligopolio creado por los hospitales y clínicas, además de los seguros de gastos médicos mayores, que han venido dañando el bolsillo de millones de personas”, afirmó.

Abramo Masso señaló que uno de los principales problemas es el incremento de las primas de los seguros, que, dijo, en algunos casos alcanza aumentos de entre 30 y 90 por ciento, además de la falta de transparencia en los procesos de dictaminación, los cobros hospitalarios y la presentación de cuentas médicas.

Recordó que actualmente existen alrededor de cinco millones de personas con este tipo de pólizas que podrían enfrentar dificultades para conservarlas debido al aumento de los costos. El diputado aclaró que la iniciativa no busca intervenir en el mercado privado, sino establecer reglas de mayor transparencia para proteger a los usuarios.

“Nadie habla de intervenir el mercado. Hablamos de transparentar el mercado para evitar estos robos al bolsillo de las personas”, sostuvo.

Respecto al proceso legislativo, indicó que la reforma estaba programada para votarse el pasado 28 de abril; sin embargo, afirmó que la discusión fue aplazada.

“Lo echó para atrás Monreal porque lo presionaron las aseguradoras y los hospitales”, declaró.

Añadió que, después del tiempo solicitado para revisar el dictamen, corresponde ahora a la Junta de Coordinación Política definir su discusión en el próximo periodo de sesiones, el cual inicia en septiembre.

Finalmente, informó que la propuesta continúa recibiendo respaldo ciudadano y aseguró que, en menos de 24 horas, la campaña de apoyo a la iniciativa superó las tres mil firmas.