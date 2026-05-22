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Coahuila

Industria automotriz prevé aumento de costos por reforma laboral

Señalaron que las 40 horas son un impacto directo en la capacidad instalada de las compañías, no solo de este sector, sino de todas las industrias del país.

  • 22
  • Mayo
    2026

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales obligará a las empresas automotrices de Coahuila a invertir en automatización, ampliar plantillas laborales y rediseñar procesos de producción para mantener sus niveles de operación, advirtió Lourdes Cobos. 

La dirigente empresarial señaló que la reforma representa un impacto directo en la capacidad instalada de las compañías, no solo del sector automotriz, sino de todas las industrias del país, debido a que deberán producir el mismo volumen en menos tiempo de trabajo. 

Explicó que algunas empresas ya analizan estrategias enfocadas en automatización y modernización de procesos para elevar la eficiencia, mientras que otras contemplan contratar más personal para cumplir con las nuevas disposiciones laborales sin afectar la producción. 

La presidenta del Clúster Automotriz sostuvo que aún faltan detalles normativos por definirse sobre la implementación de las 40 horas, especialmente en esquemas de turnos mixtos y distribución de jornadas laborales dentro de las empresas.


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