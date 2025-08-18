Cerrar X
Coahuila

Regresan 14,000 estudiantes a clases en los COBAC

Este lunes, el Colegio de Bachilleres de Coahuila dio la bienvenida a más de 14,000 estudiantes que inician el ciclo escolar 2025-2026

  • 18
  • Agosto
    2025

Inicio el Ciclo Escolar 2025-2026, este lunes, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) dio la bienvenida a más de 14,000 estudiantes que inician el ciclo escolar 2025-2026. Con entusiasmo y compromiso, la comunidad educativa se prepara para enfrentar un nuevo periodo lleno de aprendizajes, retos y experiencias formativas.

La ceremonia de inicio estuvo marcada por los honores a la bandera, acto que reafirma los valores cívicos que promueve la institución. Autoridades educativas, docentes y estudiantes participaron en este evento simbólico que da apertura oficial a las actividades académicas en los distintos planteles del estado.

14,000 estudiantes ya están en clases en los COBAC

El COBAC se consolida como una de las instituciones de educación media superior con mayor demanda en Coahuila, gracias a su presencia en todo el estado y a la calidad educativa que ofrece. Este crecimiento refleja la confianza de las familias coahuilenses en su modelo académico y formativo.


