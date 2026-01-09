Podcast
Coahuila

Más de 600 mil estudiantes regresan a clases en Coahuila

Ante el pronostico de bajas temperaturas en la entidad, autoridades educativas reiteraron los criterios para justificar faltas o retardos

Este lunes 12 de enero, más de 600 mil alumnas y alumnos de Educación Básica en Coahuila regresan a clases tras el periodo vacacional decembrino, con lo que se reactiva de lleno el ciclo escolar 2025–2026 en todo el estado.

El retorno a las aulas involucra a cerca de 29 mil 500 docentes y alrededor de 5 mil 500 escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, tanto públicas como privadas, distribuidas en las distintas regiones de la entidad.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que esta etapa marca el inicio de la segunda mitad del ciclo escolar, en la que se busca consolidar aprendizajes y reforzar la participación de estudiantes, maestras, maestros y familias en el proceso educativo.

Precauciones por bajas temperaturas

Ante el pronóstico de temperaturas bajas en varias zonas del estado, la Secretaría de Educación recomendó a madres y padres de familia enviar a las y los estudiantes bien abrigados y mantenerse atentos a las condiciones climatológicas de su región.

Además, se reiteraron los criterios para justificar faltas o retardos cuando se presenten temperaturas extremas:

  • Educación Inicial, Preescolar y Especial: faltas justificadas a partir de 0°C.
  • Primaria: faltas justificadas con –1°C.
  • Secundaria: faltas justificadas con –2°C.

Las autoridades educativas pidieron a las comunidades escolares mantenerse informadas a través de los canales oficiales y priorizar la salud de niñas, niños y adolescentes durante esta temporada invernal.

Finalmente, se adelantó que en febrero iniciará el proceso de preinscripciones, por lo que se recomendó a las familias estar pendientes de las fechas y requisitos que se darán a conocer en las próximas semanas.

También podría interesarte: Regresarán a clases en Coahuila con medidas ante el frío


