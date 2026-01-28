Podcast
IMG_5214_7d0c8008ac
Coahuila

Regresan a clases tras el frío en el sureste de Coahuila

Con clima más favorable, estudiantes de todos los niveles retomaron actividades en el sureste, con tolerancia en horarios tras los ajustes por el frío

  • 28
  • Enero
    2026

Con un “miércoles con sabor a lunes”, estudiantes de la región sureste de Coahuila retomaron este día sus actividades escolares luego de los ajustes aplicados por las bajas temperaturas registradas en días anteriores. Desde nivel preescolar hasta universidad, las aulas volvieron a recibir a alumnos, ya que el clima fue considerado apto para el regreso a clases presenciales.

Durante la jornada se aplicó tolerancia para quienes llegaron con algunos minutos de retraso, debido a la confusión sobre los horarios de entrada, pues aún persistían dudas sobre si continuaría el acceso a las 9:00 horas. Sin embargo, autoridades educativas señalaron que, por lo pronto, el calendario se mantiene sin cambios para el resto de la semana, salvo que se presenten nuevamente descensos importantes en la temperatura y se emita un aviso oficial.

IMG_5220.png

Docentes destacaron que se mantuvieron cumpliendo con su labor pese a las condiciones climatológicas, mientras que madres de familia coincidieron en que el retorno a clases era necesario tanto para el aprendizaje de los menores como para retomar la rutina diaria en los hogares. Cabe señalar que, a diferencia del sureste, en otras regiones del estado las clases sí fueron suspendidas de manera total.


