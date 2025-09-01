Cerrar X
Coahuila

Regresan docentes y alumnos a las aulas con renovadas energías

Alumnos y maestros de las secundarias de Saltillo regresan a clases con entusiasmo y renovadas energías, listos para afrontar los desafíos del ciclo escolar

Después de un merecido descanso, docentes y alumnos de las secundarias de Saltillo regresaron a las aulas con entusiasmo y energía renovada. 

Los estudiantes de segundo grado ya están listos para enfrentar los desafíos del nuevo ciclo escolar, mientras que los de tercero de secundaria se muestran preparados para culminar su etapa de secundaria.

Los alumnos de tercero de secundaria, en particular, están conscientes de que es su último año en la institución y están decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad para cerrar su etapa de secundaria con broche de oro.

"Estoy emocionado de regresar a clases y empezar a trabajar en mis proyectos y metas para este último año", dijo un alumno de tercero de secundaria. "Es un momento importante para mí y quiero asegurarme de aprovecharlo al máximo", agregó.

Los docentes, por su parte, están preparados para brindar apoyo y orientación a sus alumnos en este nuevo ciclo escolar, y están ansiosos por ver a sus estudiantes crecer y desarrollarse en sus respectivas áreas de interés. Con la vuelta a clases, las secundarias de Saltillo vuelven a la vida con entusiasmo y energía.


