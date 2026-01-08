Podcast
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_36_03_AM_c254dc5448
Nuevo León

Este jueves regresan a clases más de 1 millón de alumnos en NL

Con el cierre del periodo vacacional de invierno, el sistema educativo de la entidad retoma de manera gradual sus actividades a partir de esta semana

  • 08
  • Enero
    2026

Este jueves 8 de enero regresan a clases más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica, tanto en escuelas públicas como particulares.

Con el cierre del periodo vacacional de invierno, el sistema educativo de Nuevo León retoma de manera gradual sus actividades a partir de esta semana, marcando el inicio de la segunda etapa del ciclo escolar 2025–2026. 

El retorno estudiantil se da después de que el personal docente iniciara labores previamente. 

Desde este miércoles 7 de enero, maestras y maestros participaron en el Taller Intensivo dirigido a personal con funciones de dirección y docente, una jornada contemplada dentro del calendario escolar autorizado para fortalecer la planeación académica y administrativa antes del reinicio de clases. 

A la par, trabajadores administrativos y de intendencia también se reincorporaron a sus funciones, preparando los planteles para recibir nuevamente al alumnado.

Este regreso masivo a las aulas implica no solo la reactivación de las actividades educativas, sino también un aumento considerable en la movilidad urbana, particularmente durante las primeras horas de la mañana y al término de la jornada escolar. 

Ante este escenario, la Secretaría de Educación de Nuevo León emitió un llamado a los automovilistas para conducir con mayor precaución, respetar los límites de velocidad y atender la señalización vial en las inmediaciones de los centros escolares, con el fin de reducir riesgos y garantizar traslados seguros para estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo.

Las autoridades educativas recordaron que la reincorporación no es uniforme en todos los niveles. 

En el caso de las preparatorias y algunas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el calendario establece que el regreso a clases se realizará hasta el próximo 19 de enero, por lo que durante los siguientes días continuará el periodo de receso para parte de la comunidad universitaria.

Con este reinicio, Nuevo León retoma de lleno la actividad escolar tras las festividades decembrinas, dando continuidad al calendario académico y a los objetivos educativos planteados para el ciclo en curso.


