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Coahuila

Saltillo intensifica acciones preventivas por lluvias

Personal municipal efectuó la limpieza y retiro de basura, maleza y escombro en el arroyo ubicado en la colonia Jardines del Bosque

  • 15
  • Junio
    2026

Ante las precipitaciones registradas este lunes en distintos sectores de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de atención y mantenimiento urbano con el objetivo de prevenir riesgos y proteger a la población. 

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de diversas dependencias fueron desplegadas para atender reportes ciudadanos y realizar trabajos preventivos en vialidades, arroyos y espacios públicos.

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Realizan limpieza en arroyos y atienden reportes ciudadanos

Como parte de las labores, personal municipal efectuó la limpieza y retiro de basura, maleza y escombro en el arroyo ubicado en la colonia Jardines del Bosque, al oriente de la ciudad, con la finalidad de reducir el riesgo de inundaciones y encharcamientos. Además, se atendió el retiro de materiales derivados de la caída de una estructura en una vivienda de la Zona Centro, garantizando la seguridad de vecinos y peatones.

Las brigadas también trabajaron en la reparación de semáforos en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Mariano Abasolo, así como en acciones de limpieza, deshierbe y rehabilitación del sistema de alumbrado bajo el puente vehicular de Nazario S. Ortiz Garza

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El alcalde Javier Díaz reiteró que su administración mantendrá vigilancia permanente durante la temporada de lluvias para responder de manera oportuna a cualquier contingencia y reducir afectaciones a la ciudadanía.

 

 


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