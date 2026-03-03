Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Saraperos vs Sultanes jugarán en beneficio a DIF Ramos Arizpe

Autoridades explicaron que los recursos se canalizarán directamente a la compra de aparatos ortopédicos, debido a su alta demanda

  • 03
  • Marzo
    2026

El próximo martes 7 de abril a las 19:30 horas, el estadio Francisco I. Madero será sede del juego con causa entre los Saraperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey, cuyos recursos se destinarán a programas sociales del DIF Ramos Arizpe, principalmente para la adquisición de aparatos ortopédicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el encuentro permitirá fortalecer apoyos como prótesis, aparatos ortopédicos y equipo médico que el DIF entrega de manera permanente a población vulnerable del municipio.

El director del club, Juan Carlos Reynoso, informó que se trata del cuarto juego con causa organizado por la institución y el segundo en casa, en un estadio que actualmente se encuentra en proceso de concluir su renovación.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, explicó que los recursos se canalizarán directamente a la compra de aparatos ortopédicos, debido a la alta demanda tanto en la zona urbana como en comunidades rurales, donde existe lista de espera para este tipo de apoyos.

¿Cuál será el costo de los boletos para este juego con causa?

Los boletos tienen un costo de 100 pesos en zona general, mientras que los palcos, suites y espacios especiales se comercializan en paquetes completos.

La venta comenzará este viernes y se realizará a través de plataforma digital y en oficinas del DIF y Desarrollo Social en Ramos Arizpe.


